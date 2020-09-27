شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يتواجد فى مقر إقامة الزمالك قبل التوجه لمتابعة مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد العائد لقيادة الزمالك فى ولاية ثانية، برفقة مساعديه وهما الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، فى مقر إقامة الفريق قبل التوجه إلى استاد القاهرة لخوض مباراة الزمالك والجونة، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث حرص اللاعبون والجهاز الفنى المؤقت للأبيض، بقيادة طارق يحيى، على الترحيب به، بعد وصوله إلى القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، تمهيدًا لتولى قيادة الفريق رسميًا.

ومن المقرر، أن يتولى طارق يحيى، قيادة الفريق أمام الجونة الليلة، وذلك فى آخر مباراة فى ولايته المؤقتة للأبيض، والتى بدأت بداية من لقاء أسوان فى الجولة الثامنة والعشرين من الدورى والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، وتبعها الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة المحلية، وذلك قبل أن يتولى البرتغالى جايمى باتشيكو، القيادة الفنية للزمالك رسميًا عقب تلك المباراة.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.