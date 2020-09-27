شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب الجزيرة يوافق على رحيل ثنائى اليد لنادي البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت إدارة مركز شباب الجزيرة في بيع لاعبي كرة اليد حسن بدوي وشريف محمد مواليد 2002 إلى نادي البنك الأهلي، بالإسكندرية فى إطار استراتيجية الاستثمار.

حضر توقيع العقود سمير عبد ربه المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة، والدكتور صابر عبد الغني مدير النشاط الرياضي، والكابتن محمد عاطف المسئول الإداري، والكابتن عامر محمود رئيس الجهاز والمدير الفني لفريق كرة اليد.

ومن جانبه أكد سمير عبد ربه المدير التنفيذي، أن المركز يتبع سياسة ثقل المواهب الرياضية في كل الألعاب الجماعية والفردية، ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والمنافسة في المسابقات المختلفة ومن ثم الاستثمار الرياضي في المواهب الشابة.

وأشار عبد ربه إلى أن المفاوضات مع مسئولي نادي البنك الأهلي لم تستغرق وقتا طويلا لأن إدارة المركز، وإدارة النشاط الرياضي لن تقف أمام طموحات اللاعبين وخوض تجربة جديدة.

وأضاف المدير التنفيذي نهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع الفئات داخل مركز شباب الجزيرة، والاهتمام بالمواهب الصاعدة من أجل تحقيق أحلامهم.