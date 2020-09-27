صالح جمعة يتألق من تدريبات الأهلي.. شاهد

نشر صالح جمعة لاعب النادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور له من تدريباته اليوم مع أصدقاءه بالفريق.

وظهر صالح جمعة بالصور التي نشرها عبر خاصية استوري بإنستجرام بلياقه عاليه، استعداد لاستكمال مباريات الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن النادي الأهلي فاز أمس على فريق طنطا في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأحرز عمرو السولية لاعب النادي الأهلي هدف الفوز في شباك طنطا في المباراة التي جمعت بينهما امس باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري.

وتمكن عمرو السولية من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "80"، عقب استقبال كرة رأسية من محمد مجدي قفشة ليتمكن من وضعها أقصي يمين حارس طنطا لتسكن الشباك.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يقوم بالتنسيق حاليا بشأن سفر بعثة الفريق الأول للمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الإداري يقوم بإنهاء إجراءات السفر واستخراج التأشيرات حاليا، فضلا عن تواصله مع الجهات المسئولة في المغرب لحجز ملاعب التدريب للفريق.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الاتجاه الأقرب للسفر إلى المغرب بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي يجري حاليا مع إدارة النادي.