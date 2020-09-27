خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة حرس الحدود في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز .
وطالب أحمد سامي لاعبي الفريق بالتركيز الجيد من أجل تخطي حرس الحدود وتحقيق الفوز والحصول على ثلاثة نقاط للتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري من جديد .
وعقد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة احمد سامي من أجل تحفيزيهم للتحقيق الفوز في لقاء الغد أمام حرس الحدود .
وحرص أحمد سامي على مشاهدة مباريات حرس الحدود الأخيرة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سموحة يخوض تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة حرس الحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.