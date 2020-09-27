فاردي يضيف الهدف الثاني لـ ليستر في شباك مانشستر سيتي

أضاف جيمي فاردي الهدف الثاني لـ ليستر سيتي في شباك نظيره نادي مانشستر ، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي هدف الثعالب جاء عن طريق جيمي فاردي في الدقيقة 54 بالكعب بعد تلقيه عرضية أرضية من زميله كاستاني من الجهة اليمنى. وكان رياض محرز قد سجل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعادل فاردي النتيجة لليستر في الدقيقة 37. ويحتل ليستر المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

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