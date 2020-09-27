الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتعادل مع ليستر إيجابيا في الشوط الأول

هدف المباراة الأول لـ مانشستر سيتي سجله الجزائري رياض محرز في الدقيقة الرابعة بتسديدة رائعة من متابعة للضربة الركنية التي نفذها زميله كيفن دي بروين. وفي الدقيقة 37، سجل جايمي فاردي هدف التعادل لـ ليستر سيتي من ضربة جزاء تحصل عليها ذات اللاعب بعد عركلته من كايل ووكر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. يذكر أن نادي مانشستر سيتي استطاع الفوز في أولى مبارياته في البريميرليج الأسبوع الماضي على حساب وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز ليستر في أول مباراتين له في المسابقة على وست بروميتش وبيرنلي. واحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. تعادل فريق مانشستر سيتي مع نظيره ليستر بهدف لكل منهما، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي استطاع الفوز في أولى مبارياته في البريميرليج الأسبوع الماضي على حساب وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز ليستر في أول مباراتين له في المسابقة على وست بروميتش وبيرنلي. واحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

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