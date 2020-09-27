وجاءت تشكيلة النصر، كالآتي:
"براد جونز، سلطان الغنام، عبدالله مادو، مايكون، عوض خميس، عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، حونزالو مارتنيز، خالد الغنام، عبد الفتاح عسيري، عبد الرزاق حمدالله".
"كاسيو انجوس، ياسين برناوي، سانتوس، أحمد عسيري، أحمد أبو سبعان، ميتشل ديوك، حسن كادش، فهد الرشيدي، سيدريك أميسي، سلطان مندش، محمد السهلاوي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارتيرون يعلن تشكيل التعاون.. والنصر يهاجم بحمد الله في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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