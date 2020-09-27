أتليتكو مدريد يمطر شباك غرناطة بسداسية في أول ظهور لـ سواريز

اكتسح أتلتيكو مدريد ضيفه غرناطة بستة أهداف لواحد في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
تقدم دييجو كوستا لأتلتيكو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيع زميله ساؤول نيجيز ضربة جزاء في الدقيقة 17.
وسجل أنخيل كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 47، من صناعة جواو فيليكس، قبل أن يتبادل اللاعبان الأدوار في الهدف الثالث بالدقيقة 65.
ودخل لويس سواريز كبديل في الدقيقة 71، وصنع هدفا رابعا بعدها بدقيقة واحدة لمصلحة ماركوس يورينتي.
وتمكن سواريز من زيارة الشباك بنفسه برأسية رائعة في الدقيقة 85، قبل أن يقلص خورخي مولينا في الدقيقة 87.
وزار سواريز الشباك مجددا في الوقت بدل الضائع، بمتابعة لكرته العائدة من القائم.
وحقق أتلتيكو مدريد بذلك فوزه الأول هذا الموسم، بعد إعفائه من الجولة الافتتاحية، ليرتقي للمركز التاسع، وتراجع غرناطة للوصافة برصيد 6 نقاط.
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