أعلن ستيفانو بولي، المدير الفني لنادي ميلان، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي كروتوني، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإيطالي. وجاء تشكيل ميلان كالآتي: في حراسة المرمى: دوناروما خط الدفاع:كالبريا - كايير - جابيا - ثيو هيرنانديز خط الوسط: كيسي - تونالي - براهيم دياز - سالميكيرس - هاكان تشالهانجلو خط الهجوم: أنتي ريبيتش. ويغيب عن التشكيل، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بسبب إصابته بفيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل ميلان ضد كروتوني في الدوري الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.