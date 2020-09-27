نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تدور حالة من الجدل داخل أروقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وذلك حول مصير الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.
وأعلن الفريق في بيان رسمي له أن مجلس الإدارة سوف يحسم مصير فايلر يوم الخميس القادم وسط العديد من التكهنات الخاصة برحيل السويسري بسبب بعض الخلافات حول الأمور التعاقدية.
وعلى الفور بدات الترشيحات تتناثر حول هوية المدير الفني الذي سيخلف فايلر في النادي الأهلي الذي تنتظره مواجهة قوية للغاية ضد الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال تقرير صحفي إيطالي نشرته شبكة (I NEWS) الإيطالية أكدت فيه أن إدارة النادي الأهلي بدأت بالفعل التواصل مع المدير الفني الإيطالي لوتشيانو سباليتي لتولى قيادة الفريق الأحمر الموسم القادم.
وشدد التقرير على أن هذه التجربة سوف تكون واحدة من الخطوات المفاجئة في تاريخ سباليتي التدريبي خاصةً بعد أن إبتعد خلال العام الماضي لمدة عام منذ التجربة الأخيرة التي خاضها مع إنتر ميلان.
وسبق وأن تفاوض الأهلي من قبل مع سباليتي وذلك قبل التعاقد مع فايلر لكن الإيطالي إعتذر بسبب بعض البنود في العقد.
يُذكر أن سباليتي لم يسبق له قيادة اي فريق عربي وتنقل بين الكثير من الأندية الإيطالية على رأسها روما وأودينيزي وإمبولي.
كما خاض تجربة واحدة خارج إيطاليا كانت مع فريق نادي زينيت سان بطرسبورج بطل الدوري الروسي.
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