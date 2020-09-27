قونيا سبور يفوز على بشكتاش برباعية في الدوري التركي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق قونيا سبور الفوز على نظيره بشكتاش في بطولة الدوري التركي هذا الموسم بنتيجة كبيرة 1 / 4 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.
وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن تعادل ريزا سبور 1 / 1 مع ضيفه ألانيا سبور، وسيفاس سبور مع ضيفه أنقرة جوجو بدون أهداف.
وارتفع رصيد قونيا سبور إلى أربع نقاط في المركز السابع ولديه مباراة مؤجلة، في حين تجمد رصيد بشكتاش عند أربع نقاط أيضا في المركز الثاني عشر.
وافتتح الجورجي ليفان شينجيليا التسجيل لمصلحة قونيا سبور في الدقيقة 28، قبل أن يضيف الأوكراني أرتيم كرافتس الهدف الثاني في الدقيقة 63.
وعاد شينجيليا لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث لقونيا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 78، في حين سجل كرافتس الهدف الرابع في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، وتكفل جوكهان تور بإحراز هدف حفظ ماء الوجه لبشكتاش في الدقيقة 90.
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