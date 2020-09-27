نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجت يفوز علي بلبيس استعدادا لمواجهة منتخب السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت الفوز علي فريق بلبيس - أحد أندية المجموعة العاشرة بالقسم الثالث - بثلاثية مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الأحد، علي الملعب الفرعي بستاد بتروسبورت . .

أحرز الهدف الأول محمود عباس لاعب بتروجت ، ثم سجل الهدف الثاني محمد كرم والتالت أحمد ربيع بينما أحرز الهدف الوحيد لصالح بلبيس محمد مالو.

ومن المقرر أن بتروجت يواجه منتخب السويس علي ملعب الرئيسي بستاد بتروسبورت يوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر الحالي، في تمام الثالثة عصرا بدوري القسم الثاني .

يذكر أن بتروجت يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة ، بالقسم الثاني، بينما بلبيس برصيد 38نقطة محتلا المركز الثالث، بالقسم الثالث.