سموحة يستقر على 20 لاعبًا لمعسكر الحدود بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر أحمد سامى المدير الفنى لسموحة على اختيار 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق اليوم الأحد لمباراة حرس الحدود المقرر لها غدًا الإثنين على ملعب استاد الإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع الـ30. واللاعبون هم الهانى سليمان وعمر صلاح وكريم يحيى ومحمد كوفى ورجب نبيل ومحمد عبد المنعم والسيد فريد وأحمد جمال ومحمود معاذ و محمد الترهونى وأحمد حمص ومحمود حليمو وإسلام جمال وشريف رضا وحسام حسن وأحمد حسن مكى وناصر ماهر ومحمد نادى ومحمد طلعت وديريك ديسامبى. ويغيب عن اللقاء، أحمد الشيخ وحسين تيمور ومحمود عزت وخالد عبد الفتاح وأحمد فؤاد وأحمد أبو الفتوح وصلاح محسن وفوزى الحناوى وايدى ايمومو ويوسف ديوب. وكان نتيجة رابيد تيست التى خضع لها جميع اللاعبين أمس جاءت سلبية

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