خديجة القاسمية لـ «الوطن الرياضي»: لعبة الشطرنج من الألعاب المهمة التي يجب علينا ممارستها لتطوير مهاراتنا وصقل شخصياتنا

تطمح للتحكيم في البطولات الدولية للشطرنج

نسعى لنشـر اللعبة بين الفتيات بشكل كبير وزيادة عدد الحكمات في إدارة البطولات

حوار ـ زينب الزدجالية:

تعد الحكمة الدولية خديجة بنت عبدالرحمن القاسمية من أبرز الحكمات العمانيات اللاتي ظهرن على الساحة الرياضية لتحكيم لعبة الشطرنج، وشقت طريقها بنجاح في تحكيم العديد من البطولات التي نظمتها اللجنة العمانية للشطرنج، حيث كانت بدايتها الفعلية في العام 2014 عندما قامت بتحكيم أول بطولة مدرسية معنية باللعبة، بعدها بدأ تألقها ونجاحها في إدارة البطولات، حيث تطمح حاليا للمشاركة في تحكيم إحدى البطولات الدولية للشطرنج.

وعن بدايتها قالت خديجة القاسمية تعد لعبة الشطرنج من الألعاب المهمة التي يجب علينا ممارستها في المنزل، حيث كان والدي دائما يشجعنا على ممارستها واستغلال أوقات فراغنا بتعلمها وممارستها قدر المستطاع، لِما تتميز به اللعبة من فوائد تعود علينا بالنفع والفائدة والنمو الإدراكي وتحفيز الذات وصقل شخصياتنا، لذا فإن ممارستها من المنزل هي بداية الشغف ومشواري الرياضي. وأضافت القاسمية: عقب دراستي الجامعية وبداية مشواري المهني ارتأيت أن الفرصة سانحة لي للعودة إلى رياضتي المفضلة والتي عدت إليها هذه المرة بحلة جديدة وبطموح أكبر بأن أصبح حكمة أكثر من كوني لاعبة، وبدأت التحكيم بالخبرة وكمساعدة للحكام المعترف بهم في رياضة الشطرنج، وكان ذلك في العام الدراسي 2014/‏2015، ومن بعدها بدأت المشاركة في عدد من الدورات التدريبية وحلقات العمل في لعبة الشطرنج سواء التي تنظمها اللجنة العمانية للشطرنج أو الاتحاد الآسيوي للشطرنج، حتى أصبحت حكمة دولية في اللعبة من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج.

طموح وتطوير

و قالت القاسمية: قبل إشهار اللجنة العمانية للشطرنج، كان لدي شغف كبير بأن أبدأ الممارسة بشكل صحيح وتحت مظلة تهتم بهذه اللعبة، وتسهم في نشرها في مجتمعنا بالإضافة إلى تغيير الصورة غير النمطية حول اللعبة ومدى صعوبة ممارستها، لذا شرعت بالبحث عن مؤسسة ترعى لعبة الشطرنج وتسهم في تبني اللاعبين أو تطوير من تجد فيهم حس ممارسة اللعبة، فكان المتنفس الوحيد لكي أمارس لعبة الشطرنج هو أن أعمل على تدريب الآخرين في اللعبة بحكم رغبتي في بناء قاعدة حقيقية لممارسي اللعبة على غرار هواة اللعبة ممن عملوا ذاتيا على أنفسهم، فبدأت بتدريب الكادر التدريسي بالمدرسة بالتعاون مع زميلتي بالمدرسة مها الشافعي، كونها شخصية معطاءة ومحبة للتعلم ثم بدأت بتدريب عدد من طالبات المدرسة الراغبات في تعلم اللعبة لمجرد التعلم وفي ذات الوقت أمارسها كمدربة حتى انطلقت أول بطولة لطلاب وطالبات المدارس، فأصبح كل تركيزي تطوير مستوى طالباتي لتحقيق مراكز متقدمة في اللعبة ما جعلني أميل للتدريب والتحكيم بدلا من اللعب، ثم قمت بتأسيس مدرسة لتعليم الشطرنج ضمن مدرسة جمانة بنت أبي طالب وتعمل في شقين الأول: استهداف الكادر التدريسي. أما الثاني: فهو استهداف جميع الراغبات في تعلم اللعبة في مدارس ولاية صحم للحلقتين الأولى والثانية.

عدد المحكمات

وعرجت خديجة القاسمية على موضوع قلة عدد المحكمات قائلة: بالنسبة لي وجود امرأة واحدة تحمل شارة التحكيم الدولية يعني تمكن المرأة في هذا المجال، وهذا الأمر يمهد الطريق أمام مجموعة من المحكمات خلال الفترة القادمة للحصول على شارة التحكيم الدولية ولدينا حاليا سبع حكمات عمانيات في لعبة الشطرنج مقابل تسعة وعشرين حكما من الرجال؛ أي ما نسبته بالتقريب 20 %من الكادر التحكيمي وهذه بداية جيدة لنشر الثقافة التحكيمية بين النساء.

وأضافت القاسمية: نحن بحاجة خلال الفترة القادمة إلى خطة إعلامية ترويجية من أجل دعوة عدد كبير من المحكمات من أجل تحكيم اللعبة، لذا فإن الفترة المقبلة جدا مهمة وخصوصا من الناحية الإعلامية؛ لأنه دائما ما يلعب الإعلام دورا مهما ورئيسيا في نشر مختلف الثقافات ولن أخفيكم سرا، فإن التسليط الإعلامي على اللعبة غير مرضٍ.

مشاركة رائعة

وأكدت خديجة القاسمية: لا يوجد قصور في ممارسة الفتيات للشطرنج، على العكس من ذلك، حيث يشارك عدد كبير من العمانيات في مختلف المحافل والبطولات المحلية على مستوى المدارس ومختلف المراحل السنية، لربما هناك أغلبية في عدد الذكور، ولكن هذا لا يعني وجود ضعف من الجانب النسائي، هناك فتيات ضمن صفوف المنتخب للشطرنج، وهنالك أخريات منتسبات إلى عدد من الأندية لربما أذكر في هذا الصدد الدورة التدريبية التي أقيمت في نادي صحم لمن هم دون الـ14 عاما للجنسين وكان الجانب النسائي فيها يفوق نصف عدد المشاركين، أي أن الغلبة كانت للنساء فيها.

قادرة على العطاء

واختتمت خديجة القاسمية حديثها قائلة: إن الرياضية العمانية قادرة على العطاء وقادرة على تحقيق ذاتها فهي تزهر أينما وضعت، إنما الأساس هو أن تثق بقدراتها وإمكانياتها وصلاحيتها لممارسة وإدارة مختلف المجالات الرياضية.

فرؤية “عمان 2040” تعود بنا إلى ركيزة ومحور الإنسان والمجتمع وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية بما يتماشى مع أسلوب العصر والحياة الحديثة ولا يمكن أن نفصل الجانب الرياضي عن هذا المحور، فحين تعمل على إنشاء قاعدة متكاملة معنية بلعبة الشطرنج ولها هويتها العمانية من مدربين، ولاعبين وحكام، تكون بذلك قد مكنت القوى الوطنية من تغطية المجال الرياضي بأكمله دون الحاجة للاستعانة بمن هم من الخارج، ثم تشكل هؤلاء اللاعبين بحيث يعملون على المنافسة خارج السلطنة حاملين اسمها على عاتقهم متسلحين بالقيم والمبادئ التي تستند إليها الحياة العمانية.