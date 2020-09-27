انطلاق الدورة التدريبية لكرة السلة للأولمبياد الخاص

انطلقت أمس فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية الافتراضية لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص في المهارات الفردية لكرة السلة والتي ينظمها الاولمبياد الخاص المصرى وبمشاركة مدربين من السلطنة وإشراف الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى استعدادا لانطلاق أول كأس افتراضى فى المهارات الفردية لكرة السلة سيقام بداية 2021 وتجهيزا لمشاركة برامج المنطقة فى الالعاب العالمية الصيفية التى تقام بألمانيا 2023 . وشهد اليوم الاول من ايام الدورة كلمة ترحيبية من المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي لتنطلق بعدها فعاليات الدورة بمحاضرة عن التقسيم للدكتور عماد محيى الدين، كما ألقى الدكتور شريف الفولي محاضرة عن تنظيم وإدارة الألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص، واختتمت محاضرات اليوم الأول بمحاضرة عن الدورات التدريبية من خلال منصة الأولمبياد الخاص الإلكترونية للدكتور عماد والدكتور شريف .

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