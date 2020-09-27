اليوم .. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعقد اجتماعا مهما مع رؤساء الاتحادات الرياضية

بهدف المشاركة في مراجعة القوانين واللوائح والنظم

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني:

تعقد اليوم وزارة الثقافة والرياضة والشباب اجتماعًا مهمًّا مع رؤساء الاتحادات الرياضية وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحا بديوان عام الوزارة بروي بحضور سعادة رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب ورؤساء الاتحادات الرياضية. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة عقب اللقاء التشاوري الذي عقد قبل أسبوعين مع رؤساء وممثلي الأندية لبحث العديد من الموضوعات وفي مقدمتها قرار تأجيل انتخابات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية الجديدة 2020ـ 2024 إلى عام 2021 والذي يأتي تزامنا مع تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2021م ولإتاحة الفرصة أمام كافة الاتحادات لاستكمال برامجها وخططها للمشاركة في الاستحقاقات المؤجلة القادمة. وسيتم خلال الاجتماع إطلاع رؤساء الاتحادات الرياضية على خطة الوزارة في هذا الشأن خلال المرحلة القادمة والتي سوف تشهد العديد من التغيرات وفي مقدمتها النظام الأساسي للاتحادات الرياضية الذي سيشهد عدة تعديلات تخدم العملية الانتخابية وتطلعات الرياضة العمانية، حيث سيتم تحديد مواعيد لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من أجل الموافقة على تأجيل الانتخابات وتحديد مواعيد إقامة الانتخابات الجديدة للاتحادات الرياضية عام 2021م. علما أن اجتماع الوزارة مع الأندية حدد مدة شهور لفترة التأجيل وبعدها سيتم انتخاب مجالس الاتحادات الرياضية، خصوصا وأن الوزارة ماضية قدما في مراجعة كافة القوانين واللوائح والنظم وإعادة تحديثها بما يتوافق مع التطلعات والمتغيرات تعزيزا لتطور القطاعات الثقافية والرياضية والشبابية.

وتحرص الوزارة حاليا على عقد هذه الاجتماعات المشتركة من أجل متابعة برامج وخطط الاتحادات الرياضية بما يخدم قطاعات الثقافة والرياضة والشباب وتفعيل أطر التعاون المشتركة بين اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية والأندية لتطويرها والاطلاع على مختلف الجوانب والتحديات من خلال تبادل الأفكار والرؤى والحوار المشترك بما يحقق المصلحة العامة في مختلف الجوانب، كذلك يأتي ترسيخا لمبدأ المشاركة في صياغة الرؤية المستقبلية لقطاعات الثقافة والرياضة والشباب بما تتناسب والرؤية الطموحة لـ”عمان 2040” في ضوء توافق مجتمعي واسع وتعزيزا لمشاركة فئات المجتمع المختلفة، وانطلاقا من ثوابت المواطنة والهوية العمانية الأصيلة لتحديث منظومة القطاعات والارتكاز على تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية العلمية والعملية للعاملين بالأندية والقائمين بها عن طريق إكسابهم المهارات المطلوبة، وذلك من خلال إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين والممارسات التي تحدد الصلات والتفاعلات بين ذوي العلاقة.