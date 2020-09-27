رسميا.. النصر الإماراتي يتعاقد مع اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع| شاهد

أعلن نادي النصر الإماراتي، عن تعاقده مع اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع قادمًا من صفوف

كما أعلن نادي النصر عن تعاقده مع ضياء لمدة موسمين، بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح اليوم.

وأصبح ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي يلعب في الدوري الإماراتي للمحترفين.

يذكر أن ضياء سبع وصل أمس للإمارات، قبل أن يتم الإعلان عن انتقاله رسميًا لنادي النصر اليوم.

ويعد ضياء سبع لاعبًا إسرائيليًا من أصول عربية.