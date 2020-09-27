البحث عن الاستقرار وتدعيم صفوف الفريق.. 3 قرارات تشير إلى تمسك الاتحاد السكندري بالجهاز الفني

جاء ذلك عقب اجتماع اللاعب مع بعض اللاعبين قبل مواجهة النادي الأهلي دون الحصول علي إذن الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف.

الاتحاد السكندري ينهي التعاقد مع الليبي أنيس سالتو بالتراضي

تسبب الليبي أنيس سلتو لاعب الفريق الأول للاتحاد السكندري في الشغب داخل غرفة ملابس الفريق قبل مباراة إنبي التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضية ضمن إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز فريق إنبي بثنائية نظيفة.

و أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إجراءات فسخ وإنهاء التعاقد مع اللاعب الليبى انيس سالتو بالتراضى بعد أخذ رأى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول خصوصا عقب اعتراضه على قرار المدير الفني للفريق باستبعاده من قائمة الفريق.