البحث عن الاستقرار وتدعيم صفوف الفريق.. 3 قرارات تشير إلى تمسك الاتحاد السكندري بالجهاز الفني

ورغم نشوب بعض الأزمات داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري خلال الفترة الحالية تمسك محمد مصيلحي بكافة قرارات طلعت يوسف والتي جاءت كالتالي :-
إيقاف نور السيد لنهاية الموسم وخصم 5% من عقده
جاء ذلك عقب اجتماع اللاعب مع بعض اللاعبين قبل مواجهة النادي الأهلي دون الحصول علي إذن الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف.
الاتحاد السكندري ينهي التعاقد مع الليبي أنيس سالتو بالتراضي
ولم يكتفِ مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في إيقاف اللاعبين أو الاستغناء عن خدماتهم وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بل قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري تدعيم الفريق الأول بكافة الصفقات التي تم الاتفاق عليها من قبل طلعت يوسف المدير الفني للفريق .
ويعكف مجلس إدارة الاتحاد السكندري على فرض الاستقرار داخل الفريق الأول لكرة القدم واستمرار الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف نظرا لقيمته الفنية منذ توليه قيادة الفريق الأول على الرغم من تحقيق بعض النتائج السلبية .
جاء ذلك عقب اجتماع اللاعب مع بعض اللاعبين قبل مواجهة النادي الأهلي دون الحصول علي إذن الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف.
الاتحاد السكندري ينهي التعاقد مع الليبي أنيس سالتو بالتراضي
ولم يكتفِ مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في إيقاف اللاعبين أو الاستغناء عن خدماتهم وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بل قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري تدعيم الفريق الأول بكافة الصفقات التي تم الاتفاق عليها من قبل طلعت يوسف المدير الفني للفريق .
ويعكف مجلس إدارة الاتحاد السكندري على فرض الاستقرار داخل الفريق الأول لكرة القدم واستمرار الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف نظرا لقيمته الفنية منذ توليه قيادة الفريق الأول على الرغم من تحقيق بعض النتائج السلبية .
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