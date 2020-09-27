خماسية.. ليستر سيتي يكتسح مانشستر في البريميرليج

تقدم نادي ليستر سيتي على حساب نظيره مانشستر بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي
وقلص الهولندي ناثان آكي الفارق لـ مانشستر سيتي في شباك ليستر، بإضافته الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة من البريميرليج.
هدف آكي جاء في الدقيقة 84 بضربة رأسية من متابعة للركنية التي نفذها زميله رياض محرز.
وبعدها بدقيقتين، تحصل ليستر سيتي على ضربة جزاء، حولها تيليمانس لهدف خامس في شباك إيدرسون.
يذكر أن جيمي فاردي سجل هاتريك لفريقه ليستر سيتي في مباراة اليوم.
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