تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة نظيره فياريال في ختام الجولة الثانية من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

وتعتبر المباراة هي الأولى للبرسا في الليجا هذا الموسم، والأولى أيضا للمدرب رونالد كومان كمدرب بشكل رسمي.

ويشارك جريزمان كرأس حربة في تشكيل برشلونة، كما كان متوقعا، مع تبادل للأدوار متوقع مع ميسي، ويكمل كوتينيو وأنسو فاتي الرباعي الهجومي.

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: روبيرتو، بيكيه، لونجليه، ألبا

ارتكاز خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج

خط الوسط الهجومي: ميسي، كوتينيو، أنسو فاتي

الهجوم: جريزمان