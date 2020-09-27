تصفيات أولمبياد الطفل.. الغربية تسيطر على بطولات الجماعي والقليوبية تتألق فى الفردي

استضافت محافظة القليوبية تصفيات الأولمبياد الطفل المصرى ٢٠٢٠ الإقليمية التى ضمت محافظات الغربية ، وكفر الشيخ ، والقليوبية للموسم الثاني على ملاعب نادى بنها الرياضى واستاد بنها ومركز شباب مدينة بنها ،ومركز شباب كفر الجزار.

وأسفرت تصفيات اليوم عن فوز القليوبية فى الكرة الطائرة بنين وبنات وكرة اليد بنات والغربية فى خماسى كرة القدم بنات وكرة اليد بنين وسلة بنات فيما فازت محافظة كفر الشيخ فى منافسات السلة بنين.

وفى الألعاب الفردية.. سيطرت محافظة كفر الشيخ على المراكز الأولى فى تنس الطاولة وفاز عمر بسيونى جاد فى الفردي بنين ومنة الله احمد ماهر فى الفردى بنات وكريم بسيونى جاد ، واحمد بسيونى جاد فى الزوجى بنين.

وفى الكاراتية فاز محمود أشرف محمود "القليوبية" بالمركز الاول واحمد محمود مصطفى الغربية بالمركز الثانى واحمد عبد المعطي كفر الشيخ بالمركز الثالث.

وفى ألعاب القوى " دفع الجلة بنات".. فازت دارين ابو بكر الغربية بالمركز الأول وفى البنين فاز احمد حسام القليوبية بالمركز الأول.

وفى الوثب الطويل بنات.. فازت منه العيسوى الغربية بالمركز الأول وفى منافسات البنين فاز عمار عبد السلام كفر الشيخ بالمركز الاول.

وفى الجرى ١٠٠ متر بنات فاز فاطمة عمر عبد السلام القليوبية بالمركز الأول وفى منافسات البنين فاز محمد عمار سعد كفر الشيخ بالمركز الأول.

وفى التايكوندو فاز كل من بشرى اسماعيل خطاب كفر الشيخ فى منافسات تحت ٣٣كجم و مورين اسامه الغربية تحت ٤١ كجم و ملك احمد محافظه الغربيه فوق ٥٥كجم و رحمه احمد الغربيه فوق ٥٥ كجم وأحمد هشام الغربية تحت ٣٧ كجم وأحمد شريف عبد الغني القليوبيه تحت ٤٥ كجم و محمد عادل محمود القليوبية تحت ٥٣ كجم ومروان أحمد الغربية فوق ٦١ كجم و محمد حاتم كفر الشيخ فوق ٦١ كجم

وتقام أولمبياد الطفل المصرى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأطلق شعلة الأولمبياد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، منذ 20 يوما.