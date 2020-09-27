أعلن أندريه بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي روما، في قمة الجولة الثانية لبطولة الدوري الإيطالي. وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي: في حراسة المرمى: تشيزني خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي - كيليني - كواردادو خط الوسط: رابيو - ماكيني - ارون رامسي خط الهجوم: كولوسيفسكي - ألفارو موراتا - كريستيانو رونالدو وتنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام روما في الدوري الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.