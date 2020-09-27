ميلان يفوز على كروتوني 2-0.. ونابولي يكتسح جنوى بسداسية في الدوري الإيطالي

فاز فريق ميلان على نظيره كروتوني بهدفين نظيفين في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإيطالي.
افتتح فرانك كيسي التسجيل لـ ميلان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء.
وفي الدقيقة 50، سجل الإسباني براهيم دياز الهدف الثاني لـ ميلان، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميلان للنقطة السادسة في المركز الثاني، وتوقف رصيد كروتوني بدون نقاط في المركز العشرين والأخير.
وفي نفس الجولة، اكتسح نابولي نظيره جنوى بسداسية نظيفة.
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