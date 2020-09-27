نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يسعى لحسم آخر صفقاته الصيفية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يسعى لحسم آخر صفقاته في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن تشيلسي يستعد لتقديم عرض بمبلغ 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ديكلان رايس لاعب المنتخب الإنجليزي وويستهام يونايتد.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن النجم الإنجليزي البالغ من العمر 21 عامًا من أبرز اللاعبين الشباب في بطولة الدوري الإنجليزي وأن إنضمامه إلى البلوز سيشكل إضافة مهمة للفريق.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلسي أبرم 7 صفقات حتى الآن، حيث تعاقد مع حكيم زياش وتيمو فيرنر وكاي هافيرتز ومالانج سار وتياجو سيلفا وبن تشيلويل وإدوارد ميندي.
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