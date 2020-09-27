نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يتابع الزمالك أمام الجونة بمقصورة استاد القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي إلى استاد القاهرة الدولي من أجل متابعة الفريق من مقصورة الملعب أمام الجونة بالجولة الثلاثين من الدوري الممتاز والتي تنطلق في تمام الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يبدأ باتشيكو مهمته مع الزمالك بعد مواجهة الجونة.