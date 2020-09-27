نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليستر سيتي يقتحم تاريخ الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي أنه قادم بقوة للمنافسة على المراكز المتقدمة في البريميرليج للموسم الجاري وذلك بعد أن سحق فريق نادي مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين اليوم الأحد.

وتمكن الإنجليزي جيمي فاردي من قياده فريقه لتحقيق الفوز بعدما أحرز ثلاثة أهداف إثنين منها عن طريق ركلتي جزاء فيما أحرز جيمس ماديسون ويوري تيلميانز من ركلة جزاء أخرى الهدفين الآخرين.

وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات أن هذه المرة تعتبر الأولى التي يسجل فيها ليستر سيتي الفوز في أول ثلاثة لقاءات في الدوري الإنجليزي بمختلف مسمياته.

وأضافت الشبكة إلى أن ليستر سيتي بات أول فريق في البريميرليج ينجح في تسجيل ثلاثة ركلات جزاء في مباراة واحدة.