نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليستر سيتي يقتحم تاريخ الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أثبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي أنه قادم بقوة للمنافسة على المراكز المتقدمة في البريميرليج للموسم الجاري وذلك بعد أن سحق فريق نادي مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين اليوم الأحد.
وتمكن الإنجليزي جيمي فاردي من قياده فريقه لتحقيق الفوز بعدما أحرز ثلاثة أهداف إثنين منها عن طريق ركلتي جزاء فيما أحرز جيمس ماديسون ويوري تيلميانز من ركلة جزاء أخرى الهدفين الآخرين.
وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات أن هذه المرة تعتبر الأولى التي يسجل فيها ليستر سيتي الفوز في أول ثلاثة لقاءات في الدوري الإنجليزي بمختلف مسمياته.
وأضافت الشبكة إلى أن ليستر سيتي بات أول فريق في البريميرليج ينجح في تسجيل ثلاثة ركلات جزاء في مباراة واحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليستر سيتي يقتحم تاريخ الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.