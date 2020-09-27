اهداف مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي " 2 - 5 " الدوري الإنجليزي فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - مُني الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بهزيمة عريضة على يد فريق نادي ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين وذلك في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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