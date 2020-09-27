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رضا عبدالعال: مستوى فايلرتغير كثيراً بعد الكورونا

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أحمد جودة - القاهرة - صرح المدير الفني لفريق طنطا، رضا عبدالعال  أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تغير كثيرا منذ عودة منافسات الدوري المصري، مؤكدًا أنه كان معجب به قبل فترة توقف النشاط الكروي بسبب فيروس .

وخلال تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر قال عبدالعال : "فايلر عاد إلى مصر بعد فترة الكورونا وهو الآن مجرد "مؤدي" وليس مدرب، ويحاول "يزهق" الإدارة والجماهير بشكل غريب".

وأضاف:" المدرب الأجنبي في الأهلي حاليا صعب جدًا، ولكن يجب مساندة أي مدرب أجنبي قادم من جانب الإعلام والجماهير، ونفس الأمر بالنسبة للبرتغالي باتشيكو الذي تم تعيينه مديرا فنيا للزمالك".

وتابع: "أحمد كشري أحسن مدرب في الدور الثاني، قدم نتائج جيدة مع أسوان، رغم محدودية الإمكانيات، ولو قاد الأهلي سينجح، في ظل فارق الإمكانيات الكبيرة".

وأكمل: "المدرب الأجنبي مخاطرة كبيرة، خاصة في ظل صعوبة تأقلمه مع اقتراب دوري أبطال إفريقيا، هناك الكثير من أبناء الأهلي يصلحون لقيادة الفريق في بطولة إفريقيا.

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