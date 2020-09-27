شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يسيطر على أول 15 دقيقة من مباراة الزمالك والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتقدم الجونة بهدف على حساب الزمالك فى أول 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والجونة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، جاء هدف الضيوف فى الدقيقة 14 عن طريق والتر بواليا برأسية قوية من عرضية ولا أحلى.

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد العائد لقيادة الزمالك فى ولاية ثانية، برفقة مساعديه وهما الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، على التواجد فى ملعب المباراة، لمشاهدتها، لاسيما وأن اللقاء سيقوده فنيًا طارق يحيى.

بدأ الزمالك المباراة بضغط مكثف على مرمى الجونة، وكاد كابونجو كاسونجو مهاجم الأبيض إحراز هدف التقدم بعد تسديدة صاروخية على المرمى فى الدقيقة الثانية تصدى لها الحارس إسلام طارق، ثم حاول الجونة الاعتماد على الهجمة المرتدة بشن بعض الهجمات الغير منظمة، لتنتهى أل 15 دقيقة بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من : محمود جنش في حراسة المرمى ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، وفي الوسط امام عاشور وطارق حامد، أوباما واحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وكاسونجو.

وضم تشكيل الجونة كلاً من: حراسة المرمى: اسلام طارق، خط الدفاع: جوزيف جوناثان، خالد صبحي، لؤى وائل، باسم على، خط الوسط: أكرم توفيق، سارج أكا، عمروى، إسلام رشدى، خط الهجوم: أحمد مجدي، ولتر بواليا.