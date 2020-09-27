شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف الكرة بالمقاولون يكشف لتليفزيون الخليج 365 موقف مشاركة "طاهر" ضد الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، في مداخلة له عبر تليفزيون الخليج 365، أن تراجع نتائج الفريق خلال الأسابيع الماضية يعود لعدة أسباب، أبرزها زيادة الأحمال على اللاعبين وزيادة الضغط العصبي والبدني، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن الفريق ما زال يحافظ على موقعه بالمربع الذهبي للدوري الممتاز.

وأضاف عادل "الفريق يلعب مباراة كل 72 ساعة، وبعض المباريات تتطلب السفر خارج القاهرة، إلا أننا عازمون على استعادة الانتصارات خلال الفترة المقبلة".

وحول إيقاف صرف مستحقات اللاعبين بعد الخسارة من مصر للمقاصة، أوضح عادل أن جميع اللاعبين صرفوا كل مستحقاتهم عن الفترة الماضية، وتم اتخاذ قرار إيقاف المستحقات خلال الفترة المقبلة لحين عودة الانتصارات مجددًا.

وتطرق المشرف على الكرة بالمقاولون العرب إلى صعوبة المباريات المتبقية، لافتًا إلى أن الفريق لديه إصرار على التماسك واقتناص النقاط الخاصة بالمواجهات المتبقية بالدوري.

وحول موقف اللاعب طاهر محمد طاهر من المشاركة مع المقاولون العرب في مباراته القادمة ضد الأهلي، أعرب عادل عن غرابة الأقاويل المطروحة حول نية اللاعب في التغيب عن المباراة، وقال "قبل عدة أسابيع تابعنا شائعات غريبة بأن اللاعب يغيب عن المشاركة بسبب وجود شرط في عقد اللاعب مع الأهلي بعدم المشاركة في المباريات المتبقية له مع المقاولون العرب، ووقتها كان اللاعب مصابا، والآن يتم الترويج لشائعات تتعلق بمشاركة اللاعب ضد الأهلي في المباراة القادمة وهو أمر غير حقيقي، فإذا كان اللاعب جاهزا بالتأكيد سيشارك بالمباراة، وإذا كان مصابا أو لديه إنذارات سيغيب عن المباراة، فالتعاقد مع الأهلي ليس به أي بند يحرم اللاعب من المشاركة".