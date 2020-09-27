سجل فلوي الهدف الأول لـ هيراكليس من ضربة جزاء في الدقيقة 31، قبل أن يعادل فيليب ماكس النتيجة لـ أيندوهفن من نفس الكيفية في الدقيقة 51، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أيندهوفن للنقطة السابعة في المركز الخامس، ورصيد هيراكليس للنقطة الرابعة في المركز الحادي عشر.
وفي نفس الجولة تعادل فريق فيليم مع نظيره إيمين بهدف لكل منهما، فيما فاز أوتريخت على فالفايك 3-1.
وفي الدوري البلجيكي، تعادل فريق أندرلخت مع نظيره أوبين بهدف لمثله، فيما فاز كلوب بروج على سيركل بروج بهدفين مقابل هدف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعادل 1-1 بين أيندهوفن وهيراكليس في الدوري الهولندي.. وأندرلخت يتعادل مع أوبين في الدوري البلجيكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.