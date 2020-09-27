التعادل 1-1 بين أيندهوفن وهيراكليس في الدوري الهولندي.. وأندرلخت يتعادل مع أوبين في الدوري البلجيكي

تعادل فريق أيندهوفن مع نظيره هيراكليس بهدف لكل منهما، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الهولندي.

سجل فلوي الهدف الأول لـ هيراكليس من ضربة جزاء في الدقيقة 31، قبل أن يعادل فيليب ماكس النتيجة لـ أيندوهفن من نفس الكيفية في الدقيقة 51، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أيندهوفن للنقطة السابعة في المركز الخامس، ورصيد هيراكليس للنقطة الرابعة في المركز الحادي عشر.

وفي نفس الجولة تعادل فريق فيليم مع نظيره إيمين بهدف لكل منهما، فيما فاز أوتريخت على فالفايك 3-1.

وفي الدوري البلجيكي، تعادل فريق أندرلخت مع نظيره أوبين بهدف لمثله، فيما فاز كلوب بروج على سيركل بروج بهدفين مقابل هدف.