أوباما يسجل الهدف الثاني لـ الزمالك ويقلب الطاولة على الجونة ..فيديو

تمكن نادي الزمالك من إحراز الهدف الثاني في مرمى الجونة لينتزع التقدم بهدفين لهدف في المباراة التي تقام حاليا بين الفريقين. ويواجه الزمالك منافسه الجونة على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز. تحرك يوسف أوباما لاعب الزمالك بطريقة مميزة داخل منطقة الجزاء بعد أن مرر له أشرف بن شرقي تمريرة رائعة ليسكنها أوباما الشباك في الدقيقة ٥٥. وسجل زيزو الهدف الأول للزمالك من كرة مخادعة لحارس المرمى اسلام طارق، وأسكنها الشباك في الدقيقة 39 من عمر المباراة. وحصل عموري لاعب الجونة على ركلة حرة مباشرة بعد تدخل الونش عليه بقوة، واحتسبها الحكم في الدقيقة ١٢. ومررها عموري عرضية نموذجية لتصل على رأس والتر بواليا مهاجم الجونة ويسجلها داخل مرمى جنش، ويتقدم للجونة بهدف أول.

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