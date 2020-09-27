هدفين في ثلاث دقائق .. برشلونة يتقدم على فياريال

أحرز برشلونة هدفين في شباك فيايال في المفاراة المقامة خلال الجولة الثانية من الدوري الإٍباني على ملعب الكامب نو.

جاء الهدف عن طريق أنسو فاتي في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يحز نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشر.

وتعتبر المباراة هي الأولى للبرسا في الليجا هذا الموسم، والأولى أيضا للمدرب رونالد كومان كمدرب بشكل رسمي.

ويشارك جريزمان كرأس حربة في تشكيل برشلونة، كما كان متوقعا، مع تبادل للأدوار متوقع مع ميسي، ويكمل كوتينيو وأنسو فاتي الرباعي الهجومي.

تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: روبيرتو، بيكيه، لونجليه، ألبا

ارتكاز خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج

خط الوسط الهجومي: ميسي، كوتينيو، أنسو فاتي

الهجوم: جريزمان