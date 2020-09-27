شاهد - زيزو يسجل هدفا عالميا للزمالك أمام الجونة "فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - نجح أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك، في تسجيل هدف التعادل لفريقه في المباراة التي تقام بينهما حاليا في الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف زيزو في الدقيقة 40 بعدما خدع حارس الجونة وسدد مباشرة في المرمى.