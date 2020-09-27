شاهد.. فاتي يفتتح أهداف برشلونة في الليجا " فيديو "

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الدولي الإسباني اليافع أنسو فاتي في إفتتاح أهداف فريقه برشلونة للموسم الكروي الجديد 2020-2021 في شباك فريق نادي فياريال وذلك في المباراة التي تجمعهم على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الثانية من الليجا.

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