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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،تفاصيل اعتذار سباليتى عن خلافة فايلر فى الأهلى ، تأكيداً لليوم السابع ..الأهلي يعلن إصابة رامي ربيعة وغيابه عن مواجهة الوداد المغربي .
تأكيداً لليوم السابع ..الأهلي يعلن إصابة رامي ربيعة وغيابه عن مواجهة الوداد المغربي
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الأشعة التي أجراها رامي ربيعة مدافع الفريق كشفت عن إصابته بتمزق 10 ملم في العضلة الخلفية، وتحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.، وهو ما سبق أن اشار إليه الخليج 365 فى وقت سابق من اليوم، وأكد عبد الحفيظ أن ربيعة سوف يغيب عن مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن هناك محاولات سوف تجري من أجل تجهيزه لمباراة العودة أمام بطل المغرب التي سوف تقام في مصر.
تفاصيل اعتذار سباليتى عن خلافة فايلر فى الأهلى
اعتذر الإيطالي سباليتي المدير الفني السابق لنادي إنتر ميلان عن تولي المسئولية الفنية للأهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي والذي تأكد رحيله خلال الأيام المقبلة أو بنهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا على أقصى تقدير، ودخل الأهلي في مفاوضات مع سباليتي خلال الأيام الماضية وهو الأمر الذي أكدته الصحف الإيطالية إلا أنه اعتذر عن تولي المسئولية للفريق الأحمر في الوقت الحالي.
انضمام ثنائي الزمالك لمنتخب الشباب . وربيع ياسين يشكر مرتضى منصور
ابدي ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب المصري تحت 20سنة تقديره لرئيس نادي الزمالك مرتضي منصور وفاروق جعفر مستشار الكرة بالنادي علي الاستجابة السريعة في إرسال ثنائي الزمالك اسامة فيصل وحسام عبد المجيد لتدريبات المنتخب الوطني عصر اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة، وقال ربيع ياسين : اشكر امير مرتضي المشرف علي الكرة في حسن تعاونه الصادق في ان يكون اول الأندية المصرية التي استجابت ووافقت علي الانضمام الفوري للاعبي منتخب الشباب المصري وتمني ان تستجيب باقي الأندية في إرسال اللاعبين للمنتخب لإعدادها وتجهيزها للاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس المقررة اول نوفمبر المقبل.
تلقى الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر الأهلى، عرضاً للمرة الثانية من نادى بيراميدز للانتقال إلى صفوفه خلال الموسم المقبل عن طريق أحد لاعبى الأهلى السابقين الذين تم الإعلان رسمياً عن انتقاله إلى بيراميدز مؤخراً بعد انتهاء علاقته بالأهلى.
المقاولون يوافق على عرض معايشة بلجيكى ليوسف حسن هداف 2003
كشف مصدر مقرب من يوسف حسن هداف ناشئين 2003، والملقب بـ خليفة محمد صلاح فى قلعة الجبل الأخضر، عن موافقة مسئولي المقاولون العرب على عرض المعايشة البلجيكى الذى قدمه نادى " ميخيلن" للاعب لمدة 3 أشهر، وكشف المصدر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن اللاعب من المقرر أن يسافر خلال الأيام المقبلة إلى بلجيكا لخوض تجربة المعايشة أملاً فى استكمال مسيرة فرارى الفراعنة ونجم ليفربول الانجليزى محمد صلاح والتى بدأت مع ذئاب الجبل أيضاً.
اتحاد الكرة يغرم محمد هلال لاعب دجلة 50 ألف جنيه لاعتدائه على طفل
قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة توقيع غرامة مالية على محمد هلال لاعب وادى دجلة بقيمة 50 ألف جنيه، بعدما اعتدى على أحد الأطفال جامعى الكرات فى لقاء فريقه أمام طلائع الجيش فى الدورى الممتاز. وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أحالت الواقعة إلى لجنة الانضباط بعدما ظهرت على شاشات التليفزيون، وتأتى الغرامة رغم اعتذار هلال للطفل عما بدر منه وهو ما ساعد على تخفيف العقوبة من جانب الانضباط.
الأهلي يعلن اسم المدرب الأجنبى الجديد لخلافة فايلر الخميس المقبل
استقر مسئولو النادي الأهلي على الإعلان عن المدرب الأجنبي الجديد الخميس المقبل لخلافة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني الحالى والذى سيرحل عن الفريق عقب مباراة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل، ووفقاً لمصادر فى القلعة الحمراء فإن الإدارة الأهلاوية تتفاوض حالياً مع مدرب أجنبي لخلافة فايلر، وهناك اتفاق حول الخطوط العريضة لإنهاء الصفقة، وبات من المتوقع الإعلان عنه الخميس المقبل بمجرد الإعلان عن رحيل فايلر الذى بات مسألة وقت بسبب الخلاف بين النادى والمدير الفني بشأن شروط البقاء.
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