شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،تفاصيل اعتذار سباليتى عن خلافة فايلر فى الأهلى ، تأكيداً لليوم السابع ..الأهلي يعلن إصابة رامي ربيعة وغيابه عن مواجهة الوداد المغربي .

تأكيداً لليوم السابع ..الأهلي يعلن إصابة رامي ربيعة وغيابه عن مواجهة الوداد المغربي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الأشعة التي أجراها رامي ربيعة مدافع الفريق كشفت ‏عن إصابته بتمزق 10 ملم في العضلة الخلفية، وتحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 إلى 6 ‏أسابيع.، وهو ما سبق أن اشار إليه الخليج 365 فى وقت سابق من اليوم، وأكد عبد الحفيظ أن ربيعة سوف يغيب عن مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا، وأن هناك محاولات سوف تجري من أجل تجهيزه لمباراة العودة أمام بطل ‏المغرب التي سوف تقام في مصر.‏

تفاصيل اعتذار سباليتى عن خلافة فايلر فى الأهلى

اعتذر الإيطالي سباليتي المدير الفني السابق لنادي إنتر ميلان عن تولي المسئولية الفنية للأهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي والذي تأكد رحيله خلال الأيام المقبلة أو بنهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا على أقصى تقدير، ودخل الأهلي في مفاوضات مع سباليتي خلال الأيام الماضية وهو الأمر الذي أكدته الصحف الإيطالية إلا أنه اعتذر عن تولي المسئولية للفريق الأحمر في الوقت الحالي.

انضمام ثنائي الزمالك لمنتخب الشباب . وربيع ياسين يشكر مرتضى منصور

ابدي ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب المصري تحت 20سنة تقديره لرئيس نادي الزمالك مرتضي منصور وفاروق جعفر مستشار الكرة بالنادي علي الاستجابة السريعة في إرسال ثنائي الزمالك اسامة فيصل وحسام عبد المجيد لتدريبات المنتخب الوطني عصر اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة، وقال ربيع ياسين : اشكر امير مرتضي المشرف علي الكرة في حسن تعاونه الصادق في ان يكون اول الأندية المصرية التي استجابت ووافقت علي الانضمام الفوري للاعبي منتخب الشباب المصري وتمني ان تستجيب باقي الأندية في إرسال اللاعبين للمنتخب لإعدادها وتجهيزها للاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس المقررة اول نوفمبر المقبل.

تلقى الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر الأهلى، عرضاً للمرة الثانية من نادى بيراميدز للانتقال إلى صفوفه خلال الموسم المقبل عن طريق أحد لاعبى الأهلى السابقين الذين تم الإعلان رسمياً عن انتقاله إلى بيراميدز مؤخراً بعد انتهاء علاقته بالأهلى.