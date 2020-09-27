ركلة جزاء.. محمود علاء يسجل هدف الزمالك الثالث في شباك الجونة ..فيديو

تمكن نادي الزمالك من تعزيز تقدمه على الجونة بهدف ثالث في المباراة التي تقام حاليا بين الفريقين.

ويواجه الزمالك منافسه الجونة على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

حصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 63، وتصدى لها محمود علاء الذي سجلها بطريقة جيدة على يمين الحارس اسلام طارق في الدقيقة 65، لتصبح النتيجة 3-1.

وسجل يوسف اوباما الهدف الثاني عن طريق تحرك بطريقة مميزة داخل منطقة الجزاء بعد أن مرر له اشرف بن شرقي تمريرة رائعة ليسكنها اوباما الشباك في الدقيقة ٥٥.

وسدد زيزو الهدف الاول للزمالك من كرة مخادعة لحارس المرمى اسلام طارق، وأسكنها الشباك في الدقيقة 39 من عمر المباراة.