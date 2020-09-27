روما يتقدم على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في الدوري الإيطالي

تقدم فريق روما على نظيره يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في قمة الجولة الثانية لبطولة الدوري الإيطالي.

هدف المباراة االأول لـ روما جاء عن طريق الفرنسي فيرتو من ضربة جزاء في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 43، تحصل نادي يوفنتوس على ضربة جزاء ترجمها كريستيانو رونالدو لهدف أول لفريقه.

وفي أخر دقيقة من الشوط الاول، سجل فيرتو هدفًا ثانيًا لروما بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن نادي يوفنتوس استهل مشواره في السيريا إي الجولة الماضية بالفوز على سامبدوريا بثلاثية نظيفة.

وخسر روما أمام فيرونا بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية بخطأ إداري.

يذكر أن روما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس ليتأهل لبطولة الدوري الأوروبي.