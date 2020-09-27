الجونة يسجل هدفين في دقيقتين ويدرك التعادل أمام الزمالك.. فيديو

تمكن نادي الجونة من تسجيل الهدف الثاني والثالث في مرمى الزمالك ليتعادل إيجابيا 3 - 3.
ويواجه الزمالك منافسه الجونة حاليا على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.
حصل والتر بواليا على الكرة بطريقة رائعة من بين لاعبي الزمالك في الدقيقة 76 من عمر المباراة وتحرك نحو جنش وسددها بقوة لتسكن الشباك.
مرر اكرم توفيق كرة رائعة لتصل على راس لؤي وائل الذي أسكنها شباك جنش في الدقيقة 78 من عمر المباراة.
وفي الشوط الأول مرر عموري عرضية نموذجية لتصل على رأس والتر بواليا مهاجم الجونة ويسجلها داخل مرمى جنش، ويتقدم للجونة بهدف أول.
حصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 63، وتصدى لها محمود علاء الذي سجلها بطريقة جيدة على يمين الحارس اسلام طارق في الدقيقة 65، لتصبح النتيجة 3-1.
وسجل يوسف اوباما الهدف الثاني عن طريق تحرك بطريقة مميزة داخل منطقة الجزاء بعد أن مرر له أشرف بن شرقي تمريرة رائعة ليسكنها اوباما الشباك في الدقيقة ٥٥.
وسدد زيزو الهدف الاول للزمالك من كرة مخادعة لحارس المرمى اسلام طارق، وأسكنها الشباك في الدقيقة 39 من عمر المباراة.
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