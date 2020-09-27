وست هام يكتسح ولفرهامبتون برباعية في الدوري الإنجليزي

افتتح بوين التسجيل لويست هام في الدقيقة السابعة عشر، ليعود بعد ذلك نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 59.
وسجل المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون الهدف الثالث لـ وست هام هام بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يختتم سباستيان هالير مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لـ وست هام في الدقيقة 93، ليحصد فريقه نقاط المباراة الثلاث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام لـ 3 نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند نفس الرصيد من النقاط فيالمركزالثالث. عشر
وتختتم منافسات الجولة الثالثة بمباراتي أستون فيلا أمام فولهام، وارسنال أمام ليفربول غدًا الاثنين.
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