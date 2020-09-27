الإنذار الثالث.. تأكد غياب محمد حسن عن مباراة الزمالك والمصري

تأكد غياب محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الفريق الأبيض في مباراة المصري المقبلة للإيقاف. ويخوض الفريق الأبيض لقاء المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري. وحصل اللاعب على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام الجونة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين للمسابقة المحلية والتي أقيمت باستاد القاهرة. وكان الجهاز الفني للزمالك دفع باللاعب كبديل في الشوط الثاني . وحصل الاعب على بطاقة صفراء للخشونة ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة

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