شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: هدفنا الفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا والبطولة فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وعد أحمد سيد زيزو جناح الزمالك المهاجم جماهير الأبيض بالفوز بتحقيق بطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم ، قائلا هدفنا الفوز ببطولة دورى ابطال إفريقيا والبطولة فى ميت عقبة إن شاء الله، مضيفا فى تصريحات فى الاستديو التحليلى لمبارة الزمالك والجونة على قناة on time sport احنا مش بنلحق نتدرب عشان ضغط المباريات ونحاول ان نفعل كل شئ فى وقت ضيق جدا .

وتابع زيزو مهمتنا تنفيذ تعليمات باتشيكو في المستقبل والفوز على الجونة اهداء لطارق يحيي، مضيفا الفوز كان الاهم فى مواجهة اليوم وأهدى المكسب لطارق يحيي ونشكره ونتمى له التوفيق مستقبلا، وأردف المباراة تحولت بشكل غريب والثلاث نقاط الاهم ، وهدف اليوم جاء فى بالى فى اخر لحظة عندما رايت الحارس بجوار العارضة و80% منه توفيق من الله .

وأتم زيزو أن الفوز جاء اليوم اهداء من اللاعبين لطارق يحيي المدير الفني المؤقت الذي تنتهي مهمته رسمياً عقب مباراة الجونة اليوم.

حقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.