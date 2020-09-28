شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة اليوم الأحد 27/ 9/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الزامبى ولتر بواليا لاعب الجونة، رصيده لـ 10 أهداف بعد الثنائية التى سجلها فى شباك الزمالك، فيما رفع محمود علاء مدافع قلعة ميت عقبة رصيده لـ 9 أهداف بعد الثنائية التى سجلها فى شباك الجونة، ويظل عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز فى مقدمة جدول هدافين الدورى برصيد 16 هدف.



جدول هدافين الدورى

وفاز الزمالك على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 61 فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 31 فى المركز الثالث عشر.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من: محمود جنش في حراسة المرمى ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، وفي الوسط امام عاشور وطارق حامد، أوباما واحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وكاسونجو.

وضم تشكيل الجونة كلاً من: حراسة المرمى: اسلام طارق، خط الدفاع: جوزيف جوناثان، خالد صبحي، لؤى وائل، باسم على، خط الوسط: أكرم توفيق، سارج أكا، عمروى، إسلام رشدى، خط الهجوم: أحمد مجدي، ولتر بواليا.

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد العائد لقيادة الزمالك فى ولاية ثانية، برفقة مساعديه وهما الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، على التواجد فى ملعب المباراة، لمشاهدتها، لاسيما وأن اللقاء قاده فنيًا طارق يحيى.