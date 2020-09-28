عبد العال: الزمالك يواجه مشكلة في خط دفاعه قبل مواجهة الرجاء

قال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية إن الزمالك يواجه مشكلة في خط دفاعه قبل مواجهة الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف رضا عبد العال، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو"، على قناة "Ten"، مع الإعلامي "محمد فاروق"، الزمالك في مباراة الجونة قدم أداء دفاعيا ليس بمستوى الفريق بسبب كثرة الأخطاء التي تسببت في استقبال ثلاثة أهداف من الجونة.

وتابع: لابد من تحسين أداء الفريق الدفاعي خلال الفترة القادمة في مباريات الدوري بسبب المنافسة على بطولة دوري ابطال افريقيا امام الرجاء المغربي.