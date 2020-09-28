كريستيانو رونالدو يصل إلى الهدف 450 في الدوريات الخمس الكبرى

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس لتحقيق نقطة التعادل أمام مضيفه روما بهدفين لمثلهما، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإيطالي.
رونالدو سجل هدفي يوفنتوس في مباراة اليوم، ليرفع رصيده من الأهداف في السيريا إي هذا الموسم للهدف الثالث.
رونالدو حقق رقمًا قياسيًا بهدفي اليوم، بوصوله للهدف رقم 450 في الدوريات الخمس الكبرى منذ لعبه كرة القدم.
ورفع كريستيانو رصيده من الأهداف في الدوري الإيطالي للهدف 55، إضافة إلى 311 هدفًا في الدوري الإسباني، و84 هدفًا في الدوري الإنجليزي.
جدير بالذكر أن رونالدو لعب أيضًا لـ سبورتينج لشبونة البرتغالي في بداية مسيرته وسجل معهم 3 أهداف.
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