مانشستر سيتي والبايرن .. مفاجآت في أوروبا بسقوط كبار القارة العجوز

يبدو أنه سيكون موسم مليء بالمفاجآت في دوريات أوروبا وقد نرى في نهايته بطلا جديد بخلاف الثلاثي المعتاد في فرنسا وإيطاليا وألمانيا أو تتغير الهوية تماما في إنجلترا وإسبانيا.
الموسم الجديد يبدو أنه سيحمل الكثير من المفاجآت في الأسابيع المقبلة ، بالدوريات الخمسة الكبرى ، في القارة العجوز ، من خلال المواجهات النارية ، والمنافسة بين الفرق يبدو أن لا فرق بينهم غير في المستطيل الأخضر الحاسم للكبير والصغير في عالم الساحرة المستديرة
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