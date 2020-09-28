مكافأة خاصة للاعبي الاتحاد السكندري لتحقيق الفوز أمام بيراميدز

ووعد طلعت يوسف لاعبي الفريق بصرف مكافأة خاصة في حال تحقيق الفوز أو التعادل أمام نادي بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري .

وطالب طلعت يوسف لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في المباراة القادمة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير زعيم الثغر . ويأمل طلعت يوسف في تحقيق الفوز على منافسه نادي بيراميدز والحصول على ثلاثة نقاط من أجل التواجد للعودة في المركز الخامس من جديد والعودة إلي المنافسه في المربع الذهبي من جديد .

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