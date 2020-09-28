انتهت منافسات اليوم الثاني من مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
أقيمت اليوم 4 مباريات ، حيث فاز ليدز يونايتد على شيفيلد بهدف نظيف، وتعادل توتنهام مع نيوكاسل بهدف لكل منهما.
وخسر مانشستر سيتي بنتيجة ثقيلة أمام ضيفه ليستر بخمسة أهداف مقابل هدفين كان لجيمي فاردي نصيب الأهداف في أهداف المباراة بتسجيله هاتريك، وفاز وست هام على ولفرهامبتون برباعية نظيفة.
1- دومينيك كالفيرت لوين 5 أهداف
= جيمي فاردي 5 أهداف
3- هيونج مين سون .. 4 أهداف
4- داني إينجز .. 3 أهداف
5- محمد صلاح .. 3 أهداف
6- ويلفريد زاها .. 3 هدف
7- نيل موباي .. 3 أهداف
8- باتريك بامفورد .. 3 أهداف
9- أليكسندر لاكازيت .. 2 أهداف
10- أليكسندر ميتروفيتش .. 2 أهداف
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح رابعا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.