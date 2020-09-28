نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيي يطلب تغريم اشرف بن شرقي بعد الاعتراض على تبديله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف طارق يحيى، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف نادي الزمالك من تغريم أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، بعد اعتراضه بشكل غير لائق خلال لقاء الجونة.

وأكد طارق يحيى في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "لو أنا مستمر في منصبي كمدير فني سأقوم بتغريمه ماليًا ولكني سأشاركه في المباريات بسبب اعتذاره".

وتابع: "أنا غير مستمر في منصبي من أجل التدخل في أمر تغريم اللاعب ولن أوصي بتغريمه أو إيقافه، وهذا أصبح خارج صلاحياتي".