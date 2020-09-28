نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الرجاء بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، إن نادي الزمالك بدأ التواصل معه في الأيام المقبلة من أجل الاستعدادات لذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء.

وأكد أشرف إبراهيم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك يتواصل معي بشكل مستمر وخلال الأيام الماضية تواصلوا معي بشكل مكثف".

وتابع: "الزمالك يفاضل في الوقت الجاري بين فندقين واستقر على السفر على طائرة خاصة".

ويذكر أن الزمالك سيواجه نظيره الرجاء المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا شهر أكتوبر القادم.